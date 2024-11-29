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Россияне ответили, нужны ли школьникам «Основы семейной жизни»

«КП»: 78% россиян считают, что школьникам нужны «Основы семейной жизни»

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Depositphotos

Большинство (78%) россиян поддержали предложение митрополита Тихона ввести в школах курс «Основы семейной жизни», показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6 тыс. человек.

53% из них считают, что такой курс должен быть обязательным для всех школьников, еще 25% предложили сделать его факультативным. При этом 21% респондентов выступили против того, чтобы этот предмет был в школьной программе. Некоторые из них напомнили, что школьники и так перегружены уроками.

«В школе должен прививаться научный образ мышления. Например, в качестве факультатива можно ввести астрономию, для тех, кому интересно, а не «Основы семейной жизни». Ценность семьи нужно прививать другими методами», — подчеркнул участник опроса.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский до этого говорил, что обществознание, как школьный предмет, в нынешнем виде бесполезно, так как не пригодится в жизни. При этом он назвал этот предмет нужным, но нуждающимся в улучшении.

Ранее в Госдуме предложили открыть в школах новую кадровую позицию.

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