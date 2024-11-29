Появились новые подробности изнасилования мигрантом шестилетней екатеринбурженки

В Екатеринбурге мигрант пытался изнасиловать сначала местную жительницу, которая смогла дать ему отпор, а позже напал и на ее шестилетнюю дочь. Об этом рассказал Ura.ru источник спустя месяц после инцидента.

По словам источника, потерпевшие и подозреваемый жили в одном общежитии на Надеждинской улице. В конце октября ранним утром женщина проснулась оттого, что кто-то лег на нее сверху — это оказался пьяный сосед. Он начал целовать ее в шею, трогать руками за бедра. Женщина смогла дать отпор, оттолкнула мужчину и выбежала из комнаты.

По версии следствия, в ту же ночь мужчина изнасиловал шестилетнюю дочь потерпевшей. Мать обратилась в полицию, мужчину задержали. Это оказался 37-летний гражданин Узбекистана, который живет в России нелегально.

На мигранта возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Ранее россиянин заманил подростков к себе, напоил и изнасиловал одного из них.