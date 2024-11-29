Россияне планируют избегать фальшивых скидок в «черную пятницу»

Более половины — 58% — опрошенных россиян планируют избегать фальшивых скидок в «черную пятницу», сравнивая цены с маркетплейсами. Это показало исследование ТРЦ «Марко Молл», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наибольшим спросом в период «черной пятницы» в этом году будут пользоваться одежда и обувь (37%), электроника (26%) и косметика (15%).

Многие покупатели (74%) в этом году предпочитают заранее спланировать свои покупки, избегая спонтанных решений. Основными критериями выбора в «черную пятницу» для респондентов остаются размер скидки (28%), а также качество товара (23%) и его бренд (19%). 43% покупателей отметили, что уделяют особое внимание проверке подлинности скидок, сравнивая цены на товары с онлайн-площадками, чтобы избежать разочарований от фальшивых предложений.

Также 57% респондентов отметили, что уже приобрели часть товаров через крупные маркетплейсы, однако 87% опрошенных приобретают те бренды, с которыми сталкивались так или иначе в офлайн, и их качество устроило.

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