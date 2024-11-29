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Психолог объяснила, почему повышается тревожность во время распродаж

Психолог Артеменко: покупки во время распродаж могут привести к тревожности

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Часто покупки вызывают положительные эмоции, но, когда этот процесс сопровождается чувством упущенной выгоды и FOMO-эффектом, радость от покупки может смениться тревожностью и ощущением упущенной выгоды. Почему возникает стресс в период распродаж, «Газете.Ru» рассказала коммьюнити-директор сервиса онлайн-психотерапии Ясно, практикующий психотерапевт Екатерина Артеменко.

«Распродажи могут неосознанно напоминать нам о базовых экзистенциальных вопросах, таких как одиночество, конечность жизни, свобода или любовь. Эти размышления неизбежно сопровождают нас на протяжении всей жизни, а их осознание часто вызывает у человека усиление тревоги. Стремление избежать подобных переживаний — естественная реакция нашей психики. Чтобы отвлечься от них, мы нередко прибегаем к таким занятиям, как бесконечный шопинг в интернет-магазинах или покупка бесполезных вещей», — объяснила она.

Также стресс обусловлен желанием обладать и потерей истинной ценности.

«В эпоху потребления желание обладать чем-то становится сильным стимулом, который часто перевешивает рациональность. Маркетинг и реклама создают искусственные потребности, из-за чего мы начинаем считать, что какой-либо товар необходим, даже если в реальности он нам не нужен. Это приводит к тому, что ценность товара становится больше связана с его престижем или эмоциональной привлекательностью, чем с реальной пользой», — отметила психолог.

Третья причина — иллюзия упущенной выгоды в период акций.

«Во время распродаж и специальных предложений у людей формируется ощущение, что они обязаны воспользоваться этой возможностью, иначе потеряют шанс получить нечто ценное «по самой выгодной цене». В такие моменты необходимо замедляться и замечать, что происходит с телом и эмоциями. Важно уметь дифференцировать собственные состояния, чтобы уметь управлять тревожными мыслями и стрессом. Не переживайте, если у вас получится это не сразу, данный навык требует регулярной практики. Например, навык управления тревожностью и заземления вы сможете обрести на сеансах терапии», — резюмировала она.

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