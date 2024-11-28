Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Якутии пенсионерка покупала несуществующие квартиры и лишилась 4,3 млн рублей

В Якутии полицейские спасли пенсионерку от покупки несуществующих квартир

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Якутске пожилая женщина поверила мошенникам и потратила более 4 млн руб. личных сбережений на покупку несуществующих квартир в Самаре. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительные органы обратилась сотрудница полиграфической студии. Девушка заметила взволнованную пожилую женщину, которая пришла распечатать договор купли-продажи квартиры в Самаре. Пенсионерка не отрывалась от беседы по телефону и выглядела встревоженно.

Полицейские решили проверить информацию и убедились в том, что якутянка находится под влиянием мошенников, с правоохранителями она сначала отказалась разговаривать. Впоследствии выяснилось, что с 78-летней женщиной связались неизвестные, которые убедили ее в том, что она помогает разоблачить аферистов, которые занимаются скупкой недвижимости.

«Преступники направляли ей бланки договоров на покупки квартир в Самаре, которые она должна была якобы приобрести. Женщина распечатывала договоры в разных полиграфических студиях, а затем переводила деньги на указанные мошенниками счета. Злоумышленники уверяли, что ее деньги к ней вернутся, а она помогает следствию», — сообщили в МВД.

За сутки пенсионерка успела перечислить мошенникам 4,3 млн рублей. В первый раз она «купила» помещение за 3,2 млн, во второй отправила злоумышленникам еще миллион. От третьего перевода средств ее спасли полицейские.

Ранее пенсионер открыл стрельбу с балкона, надеясь вернуть отданные аферистам деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами