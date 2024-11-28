В Якутии пенсионерка покупала несуществующие квартиры и лишилась 4,3 млн рублей

В Якутске пожилая женщина поверила мошенникам и потратила более 4 млн руб. личных сбережений на покупку несуществующих квартир в Самаре. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительные органы обратилась сотрудница полиграфической студии. Девушка заметила взволнованную пожилую женщину, которая пришла распечатать договор купли-продажи квартиры в Самаре. Пенсионерка не отрывалась от беседы по телефону и выглядела встревоженно.

Полицейские решили проверить информацию и убедились в том, что якутянка находится под влиянием мошенников, с правоохранителями она сначала отказалась разговаривать. Впоследствии выяснилось, что с 78-летней женщиной связались неизвестные, которые убедили ее в том, что она помогает разоблачить аферистов, которые занимаются скупкой недвижимости.

«Преступники направляли ей бланки договоров на покупки квартир в Самаре, которые она должна была якобы приобрести. Женщина распечатывала договоры в разных полиграфических студиях, а затем переводила деньги на указанные мошенниками счета. Злоумышленники уверяли, что ее деньги к ней вернутся, а она помогает следствию», — сообщили в МВД.

За сутки пенсионерка успела перечислить мошенникам 4,3 млн рублей. В первый раз она «купила» помещение за 3,2 млн, во второй отправила злоумышленникам еще миллион. От третьего перевода средств ее спасли полицейские.

Ранее пенсионер открыл стрельбу с балкона, надеясь вернуть отданные аферистам деньги.