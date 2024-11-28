Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксист ворвался ночью в дом брата и ограбил его жену

В Новокузнецке мужчина ворвался в дом брата ради золотой цепочки

close
Полиция Кузбасса/VK

В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который ограбил родственников ради золотой цепочки стоимостью 400 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница одного из частных домов по улице Ключевой. 32-летняя женщина сообщила, что в ее жилище ворвался неизвестный в маске, забрал золотую цепь стоимостью 400 тыс рублей, после чего скрылся.

Грабитель проник в дом ночью, он выбил закрытую на крючок входную дверь, заставил хозяйку лечь на пол и начал обыскивать шкафы. Найдя массивную золотую цепь, налетчик скрылся.

Женщина вызвала полицию, но описать грабителя не смогла, поскольку тот был в маске-балаклаве. Личность подозреваемого удалось установить, им оказался 24-летний таксист, двоюродный брат мужа потерпевшей. Задержанный признал свою вину и объяснил, что спланировал преступление заранее. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге ответчик напал на судью, который вынес решение в его пользу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами