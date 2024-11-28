Таксист ворвался ночью в дом брата и ограбил его жену

В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который ограбил родственников ради золотой цепочки стоимостью 400 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница одного из частных домов по улице Ключевой. 32-летняя женщина сообщила, что в ее жилище ворвался неизвестный в маске, забрал золотую цепь стоимостью 400 тыс рублей, после чего скрылся.

Грабитель проник в дом ночью, он выбил закрытую на крючок входную дверь, заставил хозяйку лечь на пол и начал обыскивать шкафы. Найдя массивную золотую цепь, налетчик скрылся.

Женщина вызвала полицию, но описать грабителя не смогла, поскольку тот был в маске-балаклаве. Личность подозреваемого удалось установить, им оказался 24-летний таксист, двоюродный брат мужа потерпевшей. Задержанный признал свою вину и объяснил, что спланировал преступление заранее. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге ответчик напал на судью, который вынес решение в его пользу.