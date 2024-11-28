Россиянин нашел на улице сумку с деньгами и потратил их на BMW, гаджеты и золотую цепочку

В Екатеринбурге мужчина нашел сумку с документами и 785 тыс. рублей и потратил чужие деньги на исполнение собственных желаний. Об этом сообщили в полиции города.

Накануне в отдел полиции обратился мужчина, который заявил, что утром 22 ноября потерял свой клатч с крупной денежной суммой и документами на перекрестке переулка Широкий с улицей Щербакова. Предполагаемого вора оперативно задержали, им оказался 26-летний житель Асбеста, ранее судимый за кражи и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

На допросе задержанный признался, что заметил в указанном месте сумку, лежавшую возле бордюра. Тогда он остановился, сделал вид, что ремонтирует свою машину, и поднял клатч с асфальта. Внутри злоумышленник обнаружил почти 800 тыс. рублей, на которые умудрился приобрести автомобиль BMW, iPhone 10, смарт-часы Apple Watch и золотую цепочку.

Документы и клатч потерпевшего он выбрасывать не стал, эти вещи, а также его новое имущество изъяли правоохранители. Подозреваемому в краже грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Подмосковье ограбили покупателя автомобиля, который носил деньги в пакете.