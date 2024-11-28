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Стали известны итоги первого дня регистрации на конкурс «Лидеры России. Политика»

Регистрацию конкурса «Лидеры России. Политика» прошли более 3 тыс. участников

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Более трех тысяч человек подали заявки на участие во втором сезоне конкурса «Лидеры России. Политика» за 24 часа со старта регистрации, сообщается на сайте конкурса.

Регистрация участников началась 27 ноября, она продлится до 24 января 2025 года. Об этом на площадке национального центра «Россия» объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Поучаствовать в отборе могут граждане России в возрасте от 21 года до 55 лет. Кандидаты должны иметь законченное среднее профессиональное или высшее образование, а также хотеть и быть готовыми заниматься общественно-политической деятельностью.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо в указанные на сайте сроки создать личный кабинет, пройти регистрацию, заполнить онлайн-анкету, записать видеоинтервью и написать эссе. Также в рамках дистанционного этапа предстоит пройти онлайн-тестирование, по итогам которого выберут прошедших в очный этап.

Напомним, конкурс реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на выявление перспективных общественно-политических лидеров. Финалисты и победители первого сезона стали сенаторами Совфеда (2), депутатами Госдумы восьмого созыва (18) и региональных парламентов (3).

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