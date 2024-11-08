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Туристка несколько дней выживала в лесах Амазонки после того, как ее гид заблудился

Испанская туристка три дня выживала в джунглях Амазонки, отделившись от гида

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Global Look Press

Испанская туристка потерялась в джунглях Амазонки и три дня выживала в одиночку, написало издание Noticias Caracol.

Эстер Гименес Ромеу отправилась в джунгли колумбийского штата Амазонас. 26-летняя жительница Испании наняла гида, но в пути отделилась от него из-за густых зарослей. Когда она обнаружила, что заблудилась и осталась без проводника, то запаниковала, но затем, взяв себя в руки, разбила лагерь и стала ждать, когда он вернется.

Туристка также отправила сообщение с просьбой о помощи своему другу, который находился в Норвегии, именно он оповестил колумбийские власти, которые начали поиски девушки. В спасательной операции были задействованы полиция, пожарные-добровольцы, региональная гвардия и другие службы. Спустя 48 часов Эстер обнаружили, она оставалась в хорошем состоянии и рассказала, что собирала дождевую воду и питалась овсянкой.

Сейчас спасательная команда продолжает поиски нанятого девушкой гида, который также заблудился в джунглях и о местонахождении которого нет никаких сведений.

Ранее житель Северной Осетии нашел в горах пожилую туристку по описанию камней.

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