Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Осужденная за фейки об армии экс-депутат Штейн покинула Россию

РИА Новости: осужденная за фейки об армии Штейн покинула Россию через Белоруссию

close
Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Участница Pussy Riot и бывший депутат Басманного района Москвы Люся (Людмила) Штейн, осужденная к лишению свободы за фейки о Вооруженных силах РФ, покинула российскую территорию в марте 2022 года через Республику Беларусь. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных документах, которые имеются в распоряжении издания, говорится о том, что 31 марта 2022 года Штейн пересекла на автомобиле пункт пропуска «Каменный Лог» на границе с Белоруссией и выехала по заграничному паспорту. 16 мая того же года ее объявили в розыск.

В марте 2024 года Штейн заочно приговорили к шести годам и 15 дням колонии по делу о распространении фейков про ВС РФ. Кроме того, ей на 3,5 года запретили распространять материалы в интернете.

В сентябре МВД объявило в розыск четырех участниц Pussy Riot. В список попали Ольга Борисова, Диана Буркот, Алина Петрова и Тасо Плетнер. Также в розыск была объявлена Мария Алехина. Причины розыска не уточняются.

Ранее экс-ведущую «Россия-1» объявили в международный розыск за фейки о российской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами