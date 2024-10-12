Осужденная за фейки об армии экс-депутат Штейн покинула Россию

Участница Pussy Riot и бывший депутат Басманного района Москвы Люся (Людмила) Штейн, осужденная к лишению свободы за фейки о Вооруженных силах РФ, покинула российскую территорию в марте 2022 года через Республику Беларусь. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных документах, которые имеются в распоряжении издания, говорится о том, что 31 марта 2022 года Штейн пересекла на автомобиле пункт пропуска «Каменный Лог» на границе с Белоруссией и выехала по заграничному паспорту. 16 мая того же года ее объявили в розыск.

В марте 2024 года Штейн заочно приговорили к шести годам и 15 дням колонии по делу о распространении фейков про ВС РФ. Кроме того, ей на 3,5 года запретили распространять материалы в интернете.

В сентябре МВД объявило в розыск четырех участниц Pussy Riot. В список попали Ольга Борисова, Диана Буркот, Алина Петрова и Тасо Плетнер. Также в розыск была объявлена Мария Алехина. Причины розыска не уточняются.

Ранее экс-ведущую «Россия-1» объявили в международный розыск за фейки о российской армии.