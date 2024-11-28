В Крыму отчим восемь лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Житель Ленинского района Крыма приговорен к 13,5 года лишения свободы за изнасилование и другие половые преступления в отношении несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда республики Крым.

Как удалось установить и доказать следствию, 48-летний мужчина с июня 2016 года по март 2024-го неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Насильник угрожал девочке, она боялась рассказывать о действиях отчима родственникам. При каких обстоятельствах органам следствия стало известно о фактах изнасилований — не сообщается.

В отношении крымчанина было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, также подсудимому назначены принудительные меры медицинского характера.

До этого сообщалось, что в Петербурге отчима подозревают в сексуальном насилии над падчерицей. Мужчина мог насиловать 11-летнюю девочку в течение года. В правоохранительные органы обратился биологический отец несовершеннолетней школьницы. Подозреваемого удалось задержать в Зеленогорске, он купил билет в Узбекистан и намеревался скрыться от правосудия.

Ранее в Татарстане отчим насиловал двух дочерей сожительницы.