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На Ямале начал работу современный хирургический корпус

В новой хирургии Нового Уренгоя провели первую операцию

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Андрей Мальцев/Сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

В Новом Уренгое начал работу новый хирургический корпус, который станет одним из ключевых объектов здравоохранения Ямала. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В новом корпусе планируют проводить высокотехнологичные операции в области нейрохирургии, сосудистой хирургии, онкологии и травматологии. Отмечается, что первая операция по травматологическому профилю уже была проведена.

Одновременно пройти лечение в новой хирургии смогут порядка 180 пациентов. Планировка здания продумана до малейших деталей, чтобы медики могли как можно быстрее помочь в экстренных ситуациях, а пациенты получали лечение в комфортных условиях.

Как подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, запуск этого объекта стал большим шагом по повышению качества оказания медпомощи в регионе.

«Построено современное большое здание, созданы комфортные условия для пациентов, установлено самое современное медицинское оборудование. Операционные оснащены высокотехнологичной техникой – на уровне лучших больниц России», — отметил он.

Глава региона уточнил, что в будущем появятся новые отделения. По его словам, заработает сосудистый центр, оснащенный первым в Новым Уренгое ангиографом, что позволит проводить на новом уровне очень сложные хирургические операции.

«Важно, что жители газовой столицы и ближайших районов смогут получать лечение дома, на Ямале. Ранее для получения некоторых видов помощи им приходилось выезжать в федеральные центры», — сказал Артюхов.

Медицинское учреждение стало одним из самых технологически оснащенных в регионе. В корпусе оборудованы 12-местная реанимация и приемное отделение с системой триаж. Также обустроены восемь интегрированных операционных, оснащенные самым современным оборудованием.

Кроме того, на базе новой хирургии планируют открыть региональный сосудистый центр. Всего в штате будет около 80 врачей, более 250 человек среднего и младшего медперсонала.

Напомним, хирургический корпус стал частьь большой программы по модернизации и строительству медучреждений на Ямале.

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