Российские пенсионеры стали чаще заказывать доставку продуктов

Большинство пенсионеров в России (77%) регулярно заказывают доставку продуктов на дом, следует из результатов опроса сервиса «Пятерочка Доставка».

При этом 55,5% респондентов чаще ходят в магазины и иногда пользуются доставкой, 20% чаще заказывают на дом и иногда ходят в магазины, а 1,5% пользуются только доставкой.

По данным исследования, чаще всего доставкой продуктов на дом среди старшего поколения пользуются люди в возрасте от 55 до 60 лет (80%).

Также опрос сервиса показал, что среди тех, кто покупает продукты только в магазине, мужчин на 30% больше, чем женщин.

Каждый пятый пенсионер в России (22%) заявил, что начал пользоваться доставкой в 2020 году.

Самой популярной причиной заказывать продукты на дом стала возможность выгодно купить и сэкономить. Второй по популярности стала возможность не выходить из дома в плохую погоду. Также респонденты назвали удобство выбора товаров на экране, скорость доставки и экономию времени на походы в магазин.

Опрос «Пятерочки Доставки» показал, что доставка продуктов на дом среди лиц старшего поколения популярна почти в каждом российском городе. Чаще всего доставку заказывают пенсионеры в Омске, Иркутске и Ростове-на-Дону (80-90% пенсионеров). Реже всего оформляют доставку пенсионеры из Калининграда, Волгограда и Мурманска (от 30 до 60% пенсионеров).

По данным опроса, самыми популярными товарами в доставке стали бакалея (67%), молочные продукты (61%) овощи и фрукты (57%), колбасные изделия (45%). Пенсионеры активно заказывают и готовую еду (35%). Самыми популярными позициями в готовой еде стали «Вторые блюда» (63%), выпечка (61%) и салаты (49%).

Что касается частоты заказов, 50% пенсионеров оформляют доставку продуктов на дом 2-3 раза в месяц, 25% — раз в месяц, а 20% — несколько раз в неделю. В основном люди старшего поколения заказывают продукты по будням (75%).

Опрос проводился онлайн по всей России на сайте «Анкетолог». Всего в нем приняли участие 1 тыс. респондентов в возрасте от 55 лет и старше.