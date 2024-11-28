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Депутата из Алтайского края заподозрили в сексуализированном насилии над подростком

На Алтае депутата и директора лицея подозревают в растлении 17-летнего юноши

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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Депутата горсобрания в Алтайском крае заподозрили в сексуализированном насилии над 17-летним студентом местного колледжа, сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, речь идет о 51-летнем Сергей Х. из Славгорода, который стал фигурантом дела о домогательствах в отношении несовершеннолетнего. Мужчина занимает должность директора лицея и является депутатом городского собрания. Так как срок его полномочий еще не истек, народного избранника будут судить в особом порядке.

Следователи установили, что Сергей два года растлевал подростка, на момент начала домогательств тому было всего 15 лет. Пострадавший рассказал, что взрослый насильно обнимал и целовал его, а также трогал интимные места. Подозреваемый не стал отрицать вину и во всем сознался, сейчас следствие решает вопрос о его заключении под стражу.

Ранее в Сочи подросток отбился от педофила, которым оказался его учитель по танцам.

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