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Пьяный россиянин избил водителя скорой помощи и повредил автомобиль

В Петербурге пьяный пациент напал на бригаду скорой помощи

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FotograFFF/Shutterstock

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали буйного пациента, который напал на сотрудников скорой помощи и повредил их автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бригада скорой помощи прибыла на вызов на улицу Русановская в Невском районе Петербурга. Медицинская помощь требовалась мужчине, который неподвижно лежал на газоне.

Во время осмотра пьяный россиянин набросился на девушку-фельдшера. Он также успел нанести побои водителю скорой, который заступился за коллег, порвал ему куртку и разбил смартфон, досталось и автомобилю медиков. На место были вызваны сотрудники Росгвардии, дебошир был доставлен в отдел полиции.

До этого сообщалось, что в Тольятти мужчина напал на медика, заподозрив его в непрофессионализме. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми во дворе дома в Автозаводском районе города. В какой-то момент одному из мужчин стало плохо, и приятели вызвали ему скорую помощь. Прибывший на место медик принялся осматривать пострадавшего, но его собутыльник посчитал, что работник скорой неквалифицированно оказывает помощь и набросился на него.

Ранее пьяный россиянин напал на сожительницу и избил ее табуретом.

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