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Россиянам объяснили, что делать, если мошенники заполучили код из SMS

Эксперт по безопасности Сажин: сказав мошеннику код из SMS, нужно бежать в МФЦ

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Depositphotos

Мода на сотрудников всевозможных силовых структур прошла, сейчас мошенники все чаще представляются сотрудниками «социальных служб», а также портала «Госуслуги». Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил эксперт по социальной безопасности Владимир Сажин. Чаще всего целью злоумышленников, по его словам, является код, который приходит жертве по SMS для входа в аккаунт.

Заполучив заветные цифры, мошенник может переоформить на себя все имущество гражданина, а также набрать на его имя кредитов. Сажин подчеркнул, что код подтверждения ни в коем случае никому нельзя передавать.

Если это все-таки случилось, эксперт посоветовал сразу бежать в МФЦ, чтобы поставить запрет на переоформление имущества без личного присутствия.

«Для установки же запрета на получение онлайн-кредитов придется съездить в столицу нашей Родины, т.к. эта функция реализована только там», — добавил он.

Руководитель отдела кибербезопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко до этого говорил, что мошенники активно используют видео и аудиодипфейки для обмана россиян в период «черной пятницы» и других ноябрьских распродаж.

Он пояснил, что злоумышленники активно подделывают популярные сайты, интернет-магазины и маркетплейсы, создают фейковые аккаунты известных брендов или торговых площадок в социальных сетях и мессенджерах и делают рассылку от их имени.

Ранее россиян предупредили о блокирующих смартфоны мошенниках.

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