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В Подмосковье пройдет детский турнир по настольному теннису

Турнир памяти Владимира Люсина пройдет в Павловском Посаде

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Pexels

В Павловском Посаде 30 ноября и 1 декабря пройдет турнир по настольному теннису для детей, посвященный памяти почетного работника профессионального образования РФ и тренера по настольному теннису Владимира Люсина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Принять участие в соревнованиях смогут мальчики и девочки до 12 лет, а также юноши и девушки до 16 лет.

Также в рамках турнирах для участников и посетителей проведут развлекательные мероприятия и различные мастер-классы.

Турнир по настольному теннису, посвященный памяти почетного работника профессионального образования РФ и тренера по настольному теннису Владимира Люсина, пройдет в Павловском Посаде в «Дирекции спортивных сооружений» по адресу: ул. Кирова, д. 95.

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