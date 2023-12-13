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Косметолог рассказала, как с помощью оливкового масла защитить кожу зимой

Косметолог Баллирано: оливковое масло поможет увлажнить кожу зимой

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Depositphotos

Зимой кожа сильнее всего восприимчива к повреждениям. Защитить ее могут помочь не только средства для ухода, но и натуральные масла, в частности оливковое. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала руководитель и главный врач клиники эстетической медицины Татьяна Баллирано.

«Если это натуральное масло, оно будет идентично маслам верхнего слоя нашей кожи. Когда оно настоящее, оно впитывается в лицо, оно питает. Можно сделать это на ночь. Для этого можно либо распарить кожу или согреть масло, нанести на лицо, процентов 70-80 впитается кожей, и на утро кожа будет бархатной», — отметила Баллирано.

При этом, по ее словам, особое внимание нужно уделять и кремам. Специалист рекомендовала использовать специальные колд-кремы, способные сохранить кожу упругой и не допустить обветриваний и раздражений.

Врач-дерматолог Полина Ражева до этого напомнила о необходимости использовать солнцезащитные средства для кожи зимой. Солнечные лучи в холодное время года, по ее словам, остаются агрессивными.

Ранее россиянам рассказали, как ухаживать за волосами в холодное время года.

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