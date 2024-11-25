Россиянин жестоко избил соседа битой, пытаясь успокоить

Житель Уватского района Тюменской области напал на соседа с битой из-за шума. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в июне 2024 года, 41-летний мужчина услышал громкие звуки из квартиры соседа и решил его успокоить. В качестве аргумента он взял с собой биту, которой нанес потерпевшему несколько ударов по различным частям тела.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, медики диагностировали у него ушибы, рассечение брови и перелом руки. В отношении агрессивного соседа было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый частично признал свою вину.

Приговором суда ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

До этого сообщалось, что в Томске мужчина, слушавший музыку из колонок, жестоко избил прохожего из-за замечания о его вкусе. Меломан нанес ему удары по голове, телу и в область живота. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

Ранее россиянин пошел искать пропавшего тестя, напал на его соседа и пробил ему голову палкой.