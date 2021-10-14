Подросток воспользовался дезодорантом и случайно взорвал квартиру

Подросток из Англии воспользовался дезодорантом и устроил взрыв в собственной квартире, пишет издание Daily Mail.

По информации местных СМИ, 13-летний Атрин Бехазади распылил дезодорант в своей спальне, но сделал это слишком близко к горящей свече. В результате этого в доме произошел взрыв, вызвавший сильный пожар.

На место происшествия прибыло десять пожарных машин. За час спасателям удалось ликвидировать очаг возгорания и взять ситуацию под контроль.

«Загорелась наша квартира. Окна выбило, двери слетели с петель. В это время меня не было дома, мне позвонила дочь и сказала, что что-то взорвалось. Мой сын использовал дезодорант и попал струей в свечу», — прокомментировала ситуацию мать Атрина, 43-летняя Сара.

В результате инцидента пострадали еще несколько соседних квартир. Сам Атрин получил ожоги и находится под наблюдением врачей. По их словам, его жизни ничего не угрожает.

Ранее водитель из США распылил в рот дезодорант, чтобы скрыть от полицейских запах алкоголя. По итогам проверки в машине мужчины было обнаружено 12 упаковок пива,10 из которых были пустыми.