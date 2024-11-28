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В национальном центре «Россия» проведут церемонию закрытия Года семьи

В церемонии закрытия Года семьи поучаствуют россияне со всей старны

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Национальный центр «Россия»

В конце декабря в национальном центре «Россия» пройдет церемония закрытия Года семьи. Об этом на заседании комиссии Госсовета РФ «Семья» рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что на торжественное мероприятие будут приглашены семьи из различных регионов России.

«Федеральную торжественную церемонию закрытия Года семьи мы планируем провести в конце декабря в Национальном центре «Россия» с приглашением большого количества семей из разных уголков страны», — приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, вице-премьер РФ призвала власти в регионах провести подобные праздничные мероприятия в своих субъектах.

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