В национальном центре «Россия» проведут церемонию закрытия Года семьи

В конце декабря в национальном центре «Россия» пройдет церемония закрытия Года семьи. Об этом на заседании комиссии Госсовета РФ «Семья» рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что на торжественное мероприятие будут приглашены семьи из различных регионов России.

«Федеральную торжественную церемонию закрытия Года семьи мы планируем провести в конце декабря в Национальном центре «Россия» с приглашением большого количества семей из разных уголков страны», — приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, вице-премьер РФ призвала власти в регионах провести подобные праздничные мероприятия в своих субъектах.