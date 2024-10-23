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Тысячному клиенту сибирского вытрезвителя вручили подарок

В Ачинске тысячному клиенту вытрезвителя подарили бутылку кефира

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achinskayagazeta.ru

В Ачинске Красноярского края тысячный клиент вытрезвителя получил при выписке подарок — пятилитровую бутылку с кефиром. Об этом сообщает местное издание «Ачинская газета».

Необычный презент мужчина получил от заместителя главы города Сергея Сетова. В газете уточнили, что мужчину в медицинское учреждение доставили сотрудники полиции. И хотя ачинец прибыл туда не по своей воле, от последующей помощи он не отказался.

Первый пациент также получил бутылку с кефиром, но в объеме одного литра, для «юбиляра» город решил увеличить объем подарка.

Вытрезвитель, первый в регионе, открылся в феврале 2024 года, он рассчитан на пребывание десяти человек. Его сотрудники оказывают помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Закон об открытии подобных учреждений депутаты краевого Заксобрания приняли в декабре 2022 года.

Ранее в Госдуме оценили идею отправлять россиян из вытрезвителя на СВО.

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