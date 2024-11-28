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«Рувики» стала партнером катка ВДНХ

Энциклопедия «Рувики» познакомит посетителей катка на ВДНХ с зимними традициями

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Юлия Кирильчева

Интернет-энциклопедия «Рувики» стала официальным партнером катка ВДНХ, сообщает пресс-служба энциклопедии.

Как отметил генеральный директор интернет-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко, программа ВДНХ «Вдохновляя поколения» отражает атмосферу новогодних праздников разных лет.

«Мы подготовили информационные аудио ролики на тему зимы и зимних видов спорта, которые будут звучать на катке. Гости главного катка страны смогут почувствовать приближение Нового года вместе с «Рувики», — сказал он.

Один из прокатных павильонов забрендировали партнером катка «Рувики», а у входа установили миниатюру катка.

«Мы приглашаем горожан и туристов вместе с «Рувики» провести незабываемое время на катке ВДНХ, сделать замечательные фотографии, узнать что-то новое о зимних забавах и традициях», — добавил Медейко.

Напомним, первый каток на ВДНХ появился в 1954 году и имел натуральное ледовое покрытие.

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