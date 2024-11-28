Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

«Ленту.ру» отметили премией за серию статей о недвижимости в России

Жюри премии «Буква А» отметило материалы спецкора «Ленты.ру» Алсу Гузаировой

close
Пресс-служба Rambler&Co

Специальный корреспондент издания «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Алсу Гузаирова награждена премией «Буква А» за серию статей о рынке жилья в России в номинации «Лучший автор. Строительство и недвижимость. Текст». Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.

В своих материалах автор рассказала, как трейд-ин, рассрочка и лизинг могут стать альтернативой ипотеке, и дала советы читателям по покупке жилья.

Гузаирова пришла к выводу, что двухуровневые квартиры снова возвращаются в моду, проанализировала повышение спроса на комнаты в коммуналках, исследовала понятие флиппинга в России — это покупка дешевых квартир, их ремонт и перепродажа для прибыли.

Также журналист рассказала о популярности «двойной аренды» для экономии, переезда ближе к работе или улучшения быта.

Главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров отметил, что вопросы недвижимости — это неотъемлемая часть жизни общества, поэтому интернет-издание регулярно публикует материалы по этой теме.

«Алсу находит такие темы, которые обычно мало кто затрагивает. Эта награда отражает то, что идеи, которые журналист транслирует через свои материалы, заслуженно пользуются вниманием и интересом не только широкой аудитории, но и профессионального сообщества», — заявил Тодоров.

Общероссийская премия «Буква А» четвертый год подряд отмечает лучших журналистов и блогеров из разных регионов России.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами