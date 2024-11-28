«Ленту.ру» отметили премией за серию статей о недвижимости в России

Специальный корреспондент издания «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Алсу Гузаирова награждена премией «Буква А» за серию статей о рынке жилья в России в номинации «Лучший автор. Строительство и недвижимость. Текст». Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.

В своих материалах автор рассказала, как трейд-ин, рассрочка и лизинг могут стать альтернативой ипотеке, и дала советы читателям по покупке жилья.

Гузаирова пришла к выводу, что двухуровневые квартиры снова возвращаются в моду, проанализировала повышение спроса на комнаты в коммуналках, исследовала понятие флиппинга в России — это покупка дешевых квартир, их ремонт и перепродажа для прибыли.

Также журналист рассказала о популярности «двойной аренды» для экономии, переезда ближе к работе или улучшения быта.

Главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров отметил, что вопросы недвижимости — это неотъемлемая часть жизни общества, поэтому интернет-издание регулярно публикует материалы по этой теме.

«Алсу находит такие темы, которые обычно мало кто затрагивает. Эта награда отражает то, что идеи, которые журналист транслирует через свои материалы, заслуженно пользуются вниманием и интересом не только широкой аудитории, но и профессионального сообщества», — заявил Тодоров.

Общероссийская премия «Буква А» четвертый год подряд отмечает лучших журналистов и блогеров из разных регионов России.