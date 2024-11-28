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«Пробили щеку»: подростки выстрелили в лицо школьнику из сигнального пистолета

В Новосибирске школьники выстрелили из сигнального пистолета в лицо подростку

В Новосибирске группа старшеклассников напала на школьника и покалечила его. Об этом сообщает Telegram-канал «Экстренный НСК» со ссылкой на старшего брата пострадавшего юноши.

По словам мужчины, подростки пытались оформить банковскую карту на его брата, а когда у них ничего не вышло, подкараулили сверстника и избили его во дворе многоэтажки на улице Петухова. Драка попала на придомовую камеру. На кадрах четверо школьников сначала по очереди, а затем вместе избивают потерпевшего, а тот дает отпор и активно сопротивляется. В ходе конфликта один из агрессоров достал сигнальный пистолет и выстрелил юноше в лицо.

Судя по записи, разнимал школьников случайный прохожий.

Потерпевшему понадобилась медицинская помощь. Его родственник рассказал, что ракета от пистолета пробила подростку щеку: врачи наложили на рану пять швов.

Собеседник канала утверждает, что обидчики его брата учатся в школе №217. Мужчина предполагает, что несовершеннолетние могли действовать по указанию мошенников.

Ранее в Кирове юноша сделал подростку замечание о внешнем виде и получил выстрел в лицо.

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