Россиянка обратилась в суд из-за цвета постельного белья с маркетплейса

Пермячка обратилась в суд, чтобы получить компенсацию из-за цвета белья, заказанного на Ozon. Об этом говорится в решении, вынесенном Свердловским районным судом Перми.

Женщина заказала на маркетплейсе комплект постельного белья голубого цвета с простыней на резинке. После получения товара клиентка обнаружила, что цвет белья темно-бирюзовый, а простынь резинки не имеет, и обратилась к продавцу с претензией. ИП Самир Ахмад Сами Гулам Насер обращение проигнорировал и поменять комплект отказался.

Тогда заказчица подала исковое заявление в суд. Она оплатила заказ в полном объеме и рассчитывала получить неустойку, так как отправленный товар не соответствовал описанию. В итоге суд обязал продавца заменить постельное белье, а также оплатить покупательнице неустойку и компенсацию морального вреда, всего — 9000 рублей.

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