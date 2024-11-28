Россиян предупредили о неочевидных симптомах развития диабета

Сахарный диабет — достаточно распространенное хроническое заболевание. У него есть разные причины появления и симптоматика. Однако далеко не все могут заметить появление болезни на ранней стадии. Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Екатерина Сахнова рассказала«Газете.Ru» об основных признаках сахарного диабета.

Нередко бывает так, что пациенты долго не замечают проявлений повышенного уровня глюкозы. Но есть другие признаки, которые могут указывать на развитие сахарного диабета: сухость во рту, жажда, частое мочеиспускание, снижение остроты зрения, онемение кистей рук и стоп, незаживающие раны, гиперпигментированные уплотнения на коже. При появлении перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.

«Основными факторами риска развития сахарного диабета 2 типа (самым распространенным типом, к нему относится до 90% всех пациентов с сахарным диабетом) являются отягощенная наследственность (наличие заболевания у родственников) и избыточная масса тела. При наличии избыточной массы тела или ожирения у лиц с отягощенным наследственным анамнезом по сахарному диабету 2 типа в качестве профилактических мер рекомендована модификация образа жизни с целью снижения веса», — объяснила она.

Обычно под термином «снижение иммунитета» мы подразумеваем возникновение частых вирусных, инфекционных заболеваний в осенне-зимний период. Эти заболевания могут стать триггером развития сахарного диабета 1 типа, который является аутоиммунным. Однако этот типа диабета встречается достаточно редко. В свою очередь, на развитие или ухудшение течения сахарного диабета 2 типа сезонность не оказывает значимого влияния.

«Первым тестом для уточнения наличия сахарного диабета является исследование глюкозы в венозной плазме натощак. В подавляющем большинстве случаев при нормальном уровне (менее 6,1 ммоль/л) исключается какое-либо нарушение углеводного обмена. В качестве дополнительного метода, например, у пациентов с избыточной массой тела или наличием сахарного диабета у родственников, можно исследовать уровень гликированного гемоглобина или провести пероральный глюкозотолерантный тест», — сказала врач.

Наследственный фактор и наличие избыточной массы тела играют значимую роль в развитии сахарного диабета 2 типа. Для снижения риска возникновения заболевания важно соблюдать диету с исключением легкоусвояемых углеводов (сахар, сладкие жидкости — лимонад, соки, компоты), ограничением потребления сладостей и жиров животного происхождения. Кроме того, необходимо увеличить физические нагрузки для создания дефицита калорий и прироста мышечной массы.

«Анализ крови на глюкозу натощак в венозной плазме, оценка уровня гликированного гемоглобина и проведение перорального глюкозотолерантного теста — современные методы выявления сахарного диабета на ранних этапах», — резюмировала она.

Ранее врач объяснила, почему нельзя ложиться сразу после еды.