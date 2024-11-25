Врач объяснила, почему нельзя ложиться сразу после еды

С научной точки зрения, привычка ложиться после еды может нанести вред, особенно если есть предрасположенность к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). ГЭРБ — это хроническое состояние, при котором содержимое желудка забрасывается в пищевод, вызывая неприятные симптомы: изжогу, отрыжку воздухом или пищей, боль за грудиной. Об этом «Газете.ру» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева.

Между желудком и пищеводом располагается нижний пищеводный сфинктер — «клапан», который закрывается после еды, препятствуя обратному току пищи. Однако этот механизм может давать сбои.

«При горизонтальном положении тела (например, когда человек ложится) сила тяжести перестает помогать удерживать желудочное содержимое в нижних отделах пищеварительного тракта. В вертикальном положении гравитация естественным образом направляет пищевой комок вниз, удерживая его в желудке и снижая вероятность заброса в пищевод. Когда человек лежит, эта помощь исчезает, и желудочному содержимому становится проще подниматься вверх, особенно при ослабленном нижнем пищеводном сфинктере. Поэтому рекомендовано спать с приподнятым изголовьем, чтобы компенсировать эту потерю гравитационного эффекта», — рассказала Антюфеева.

При этом она отметила, что ГЭРБ может проявлять себя в том числе и ночью, значительно снижая качества сна за счет изжоги.

«Если забросы в пищевод происходят регулярно, то возможны серьезные осложнения, такие как эзофагит (воспаление пищевода) и пищевод Барретта (предраковое состояние, связанное с изменением клеток слизистой)», - предупредила врач.

Специалист дала несколько советов, как избежать этих проблем. Чтобы минимизировать риск рефлюкса, она рекомендует соблюдать несколько простых правил.

«Не ложитесь сразу после еды. Подождите 2-3 часа, чтобы пища успела покинуть желудок. Ешьте небольшими порциями. Переполненный желудок сильнее давит на сфинктер, повышая риск заброса. Приподнимайте головной конец кровати — это уменьшает вероятность ночных эпизодов рефлюкса», — посоветовала гастроэнтеролог.

Врач посоветовала не ложиться после еды даже тем, кто не страдает ГЭРБ, ведь неприятные симптомы могут появиться у любого. Чувство изжоги, особенно ночью, это повод обратиться к врачу для уточнения диагноза и назначения лечения.

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