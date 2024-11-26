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Россияне на Новый год предпочтут сюрпризы заказанным подаркам

Более трети россиян хотят получить подарок-сюрприз на Новый год

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Shutterstock/FOTODOM

Мужчинам новогодние подарки-сюрпризы нравятся больше, чем женщинам. Это показало исследование Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

38% россиян хотели бы, чтобы подарок на Новый год от второй половины оказался для них сюрпризом, 25% — закажут или намекнут на что-то конкретное. Среди мужчин сторонников сюрпризов значительно больше, чем любителей подарков на заказ (44 и 20% соответственно), среди женщин — примерно поровну (30% россиянок будут намекать на желаемое, 32% ждать сюрприза).

Чтобы не расстроить вторую свою половину, стоит внимательнее отнестись к пожеланиям — 36% женщин и 34% мужчин не обрадуются сюрпризу, если предпочтения по подарку были ими заранее обозначены. Получая заказанное на Новый год, мужчины и женщины радуются больше, особенно представительницы слабого пола.

Те же, кто ждет сюрприза в новогоднюю ночь, в большинстве случаев точно ему обрадуются: так утверждают 87% мужчин и 89% женщин, предпочитающих неожиданные подарки.

Ранее среди россиян вырос спрос на новогодние букеты.

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