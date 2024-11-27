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В ОП РФ представили итоги всероссийского форума «Академическое сообщество»

В форуме «Академическое сообщество» поучаствовали более 1000 человек

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Антон Денисов/РИА Новости

Итоги всероссийского форума преподавателей высшей школы «Академическое сообщество» 2024 огласили на пресс-конференции в Общественной палате РФ, сообщает пресс-служба форума.

В ходе мероприятия организаторы форума, руководство Государственного университета управления, а также ведущие преподаватели и эксперты в области высшего образования представили результаты дискуссий и ключевые моменты форума. Кроме того, участники пресс-конференции рассказали о дальнейших шагах по реализации предложенных инициатив.

«В резолюции преподаватели выступают за снижение норм соотношения количества студентов на одного преподавателя, за запрет создания учебных материалов исключительно техническими средствами, в том числе с применением искусственного интеллекта без участия преподавателя, за повышение мобильности преподавателей, поддержку межрегиональных образовательных и научных проектов и другие условия развития профессиональной среды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что резолюция форума представлена на сайте мероприятия для общественного обсуждения.

Форум в этом году собрал более 1000 участников из различных регионов страны и стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов современного образования, обмена опытом и идеями между академическим сообществом

Участники мероприятия смогли обновить свои знания и навыки, узнали о последних научных и педагогических достижениях, а также современных тенденциях в образовании. Помимо этого, для них проводились мастер-классы, семинары, презентации и дискуссии, где участники смогли поделиться своими идеями и получить обратную связь от экспертов и коллег.

Напомним, форум «Академическое сообщество» был организован Министерством науки и высшего образования РФ и «Лигой преподавателей высшей школы» в партнерстве с Государственным университетом управления.

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