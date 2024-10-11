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Мошенника, притворяющегося контролером в транспорте, вновь поймали в Петербурге

В Петербурге вновь поймали мужчину, выдающего себя за контролера в автобусах

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Петербурге вновь попался лжеконтролер, вымогающий деньги у пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщается в группе общественного проекта «Дорожный Инспектор» во «ВКонтакте».

Серийный мошенник из Фрунзенского района уже давно орудует в петербургских автобусах. В этот раз он, как всегда облаченный в фирменную жилетку контролера, заставил пассажирку автобуса №14 заплатить «штраф» в размере 3500 рублей. Отдав деньги самозванцу, женщина обратилась в УМВД по Петроградскому району.

В итоге афериста задержали и поместили в ИВС. Как пишет «ДИ», у 55-летнего петербуржца уже 11 уголовных дел за плечами. Ранее мужчина также обманывал горожан, выдавая себя за сотрудника ГАИ.

В марте этого года СМИ писали, что дело лжеконтролера было передано в суд. Тогда мужчина потребовал, чтобы одна из настигнутых им пассажирок сняла с банковской карты 4500 рублей в качестве штрафа за неподтвержденную оплату проезда, получил деньги, но был задержан.

Ранее мечтавшая лечить людей девушка проникла в больницу и выдала себя за врача.

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