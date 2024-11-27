Россиянин представился водителем скорой помощи и ограбил пенсионерку

В Челябинской области будут судить курьера мошенников, который представился пенсионерке водителем скорой помощи и выманил у нее почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает kp.ru.

18-летний челябинец стал фигурантом уголовного дела, подрабатывая курьером мошенников. Аферисты убедили пожилую женщину в том, что ее дочь стала виновницей ДТП, чтобы спасти ее от уголовного преследования, необходимо выплатить пострадавшему компенсацию наличными. Напуганная пенсионерка согласилась передать накопленные деньги.

Вскоре к пенсионерке пришел курьер мошенников — молодой человек притворился водителем машины скорой помощи. Водитель-самозванец взял у пенсионерки 400 тысяч рублей, деньги он перевел на указанный мошенниками счет, оставив себе 55 тысяч рублей. Курьера задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что петербурженка перевела аферистам более 22 миллионов рублей. За два месяца петербурженка отдала курьерам часть своих сбережений, остальное — отправила на указанные злоумышленниками счета.

Ранее россиянин согласился заменить счетчик и потерял почти 100 тысяч рублей.