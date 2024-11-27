Жителей канадского города удивил олень в светоотражающей жилетке

Жителей канадского города удивил олень, который гулял по улицам в светоотражающем жилете, пишет UPI.
Жители одного из населенных пунктов на севере Британской Колумбии озадачены появлением местного оленя, которого видели бродящим в светоотражающем жилете. Андреа Арнольд, жительница Макбрайда и репортер газеты Rocky Mountain Goat, сделала несколько снимков необычного зрелища.
«Я дважды, трижды посмотрела на него и подумала: «Подождите, что я на самом деле вижу?» — рассказала местная жительница Андреа Арнольд.
Местный житель Джо Рич, который также заметил оленя, отметил, что животное не смогло бы надеть жилет без посторонней помощи.
«Он застегнут на молнию», — отметил мужчина.
Сержант Имонн МакАртур из Службы охраны природы Британской Колумбии сообщил, что начато расследование, и офицеры решают, какие действия следует предпринять в отношении животного.
Ранее в Шотландии мужчина попал в больницу после того, как на него напал олень.