Жителей канадского города удивил олень в светоотражающей жилетке

Жителей канадского города удивил олень, который гулял по улицам в светоотражающем жилете, пишет UPI.

Жители одного из населенных пунктов на севере Британской Колумбии озадачены появлением местного оленя, которого видели бродящим в светоотражающем жилете. Андреа Арнольд, жительница Макбрайда и репортер газеты Rocky Mountain Goat, сделала несколько снимков необычного зрелища.

«Я дважды, трижды посмотрела на него и подумала: «Подождите, что я на самом деле вижу?» — рассказала местная жительница Андреа Арнольд.

Местный житель Джо Рич, который также заметил оленя, отметил, что животное не смогло бы надеть жилет без посторонней помощи.

«Он застегнут на молнию», — отметил мужчина.

Сержант Имонн МакАртур из Службы охраны природы Британской Колумбии сообщил, что начато расследование, и офицеры решают, какие действия следует предпринять в отношении животного.

Ранее в Шотландии мужчина попал в больницу после того, как на него напал олень.