Двое пьяных покупателей устроили поножовщину в тюменском магазине

Мужчину задержали за нападение с ножом на покупателя в магазине под Тюменью, сообщили в региональном СУ СКР.

Конфликт между жертвой и нападавший произошел 24 ноября в одном из магазинов села Каскара. По версии следствия, причиной поножовщины стала внезапно возникшая между пьяными незнакомцами неприязнь.

В ходе ссоры один из покупателей схватил нож, нанес другому многочисленные удары в область туловища и покинул место происшествия. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

К настоящему времени 42-летнего злоумышленника задержали, на время расследования суд заключит его под стражу. Следователи уже допросили свидетелей инцидента и продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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