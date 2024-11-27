Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое пьяных покупателей устроили поножовщину в тюменском магазине

Мужчина чудом выжил после пьяной поножовщины в магазине под Тюменью

close
Depositphotos

Мужчину задержали за нападение с ножом на покупателя в магазине под Тюменью, сообщили в региональном СУ СКР.

Конфликт между жертвой и нападавший произошел 24 ноября в одном из магазинов села Каскара. По версии следствия, причиной поножовщины стала внезапно возникшая между пьяными незнакомцами неприязнь.

В ходе ссоры один из покупателей схватил нож, нанес другому многочисленные удары в область туловища и покинул место происшествия. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

К настоящему времени 42-летнего злоумышленника задержали, на время расследования суд заключит его под стражу. Следователи уже допросили свидетелей инцидента и продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее москвич не уступил в метро место женщине и ранил ножом мужчину за замечание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами