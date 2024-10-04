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Россиянин на BMW избил из-за национальной ненависти женщину-дворника

Житель Калининграда напал на женщину-дворника из-за национальной ненависти

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Калининграде супруги напали по национальному признаку на женщину-дворника, пока та убирала улицу. Об этом сообщает «Клопс».

Пострадавшая Халида рассказала журналистам, что перебралась в Калининград из Кыргызстана 17 лет назад и привезла в Россию трех дочерей. Уже в 2008 году она получила гражданство. Уточняется, что 52-летняя женщина хорошо владеет русским языком.

Утром 22 сентября Халида мела улицу вместе с напарницей Натальей, когда к ним подошла супружеская пара. Мужчина, вспоминает пострадавшая, спросил, что она здесь делает и стал угрожать расправой, когда она ответила, что работает.

После того как Халида попросила оставить ее в покое, незнакомец ударил жертву кулаком в ухо, продолжая кричать и оскорблять ее. Женщина попыталась себя защитить, но нападавший вырвал палку у нее из рук и стал бить ею по ногам. Напарница пострадавшей попыталась ее защитить, но мужчина продолжил наносить Халиде удары.

«Когда я попыталась достать телефон, чтобы вызвать полицию, он выхватил его из моих рук и начал топтать. Я попросила его жену успокоить мужа-психопата, но она ответила: «Вам здесь никто не поможет! Он все правильно делает. Вас же нужно как-то домой отправить», — отмечает женщина.

Когда мужчине надоело избивать дворника, он уселся в припаркованный поблизости BMW и покинул место происшествия. Халида из-за нападения потеряла золотые сережки и оказалась на больничном, она до сих практически не может ходить. Пострадавшая уже прошла судмедэкспертизу, но ответа из полиции на свое обращение пока не получила.

Ранее в Крыму задержали мужчину, который призывал угнетать и уничтожать русских.

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