В Колумбии грабитель с пистолетом ограбил посетителей магазина, стоявших в очереди, пишет Daily Mail. Все это происходило на глазах у испуганных людей.

Момент, когда вор, угрожая пистолетом, грабил покупателей в Колумбии, был запечатлен на кадрах видеонаблюдения. Инцидент произошел в парфюмерном магазине в городе Кали.

«Мы ходили по магазинам, когда я почувствовала, что кто-то направляет пистолет мне в голову», — рассказал один из очевидцев.

Сообщается, что преступник сорвал с мужчины цепочку и отобрал сумку. Затем он взял кошельки еще у двух женщин и тут же спрятал их в свой открытый рюкзак, при этом держа оружие направленным прямо на них.

«Затем он подошел к другим покупателям и украл их мобильные телефоны», — добавили пострадавшие.

Полицейские арестовали вора в тот же день, обнаружив при нем вещественные доказательства.

Ранее в Англии преступник попытался смыть футболку в унитаз в полиции, чтобы скрыть улики.