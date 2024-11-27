В Амурской области девочка выбежала на улицу раздетой, спасаясь от побоев пьяного отца

Жителя города Завитинска арестовали за неповиновение сотрудникам полиции, он на глазах у полицейских ногами избил сожительницу и гнался по улице за дочерью. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в начале ноября 2024 года, сотрудники полиции заметили бегущую по улице девочку, которая держала на руках маленького ребенка. Несовершеннолетняя была без обуви и верхней одежды, за ней гнался мужчина. Увидев сотрудников полиции, россиянин перестал преследовать ребенка и скрылся.

Школьница рассказала стражам порядка, что отец укрылся дома и избивает ее мать. Детей доставили в отдел полиции, наряд правоохранителей прибыл на указанный девочкой адрес. На кухне они нашли мужчину, который пинал лежавшую на полу сожительницу. Домашнего тирана удалось скрутить. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Россиянин арестован на двое суток за неповиновение полиции.

Ранее в Самаре подросток избил девушку трубой и заставил ее пить из лужи.