Россиянка несколько лет проходила с паразитами в ноге

Врачи Долгопрудненской больницы удалили кисту с паразитами из бедра 26-летней пациентки, которая проходила с ней несколько лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Женщина пояснила, что образование заметила давно, но поскольку оно никак не беспокоило, за помощью не обращалась. На диагностике медики установили, что длина кисты составляет 15 сантиметров, само новообразование расположилось между мышцами бедра.

«В ходе сложной двухчасовой операции мы осторожно отделили кисту от прилегающих тканей, нервных волокон и кровеносных сосудов, с которыми она была спаяна. Когда новообразование было извлечено, его вскрыли и обнаружили хитиновые оболочки с множественными паразитарными кистами — типичные проявления эхинококка», — рассказал хирург больницы Сергей Лисин.

Специалист отметил, что обычно паразит селится в печени, но в этом, уникальном, случае попал с кровотоком в конечность, где и осел. По словам доктора, локализацию эхинококка в бедре за свою 25-летнюю практику он встретил впервые.

После операции пациентка прошла в стационаре противопаразитарную терапию, и ее выписали домой.

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