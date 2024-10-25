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Рязанские хирурги удалили из печени пациентки гигантского червя-паразита

В Рязани хирурги четыре часа удаляли из печени пациентки гигантского червя-паразита

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Depositphotos

В Рязани хирурги удалили из печени пациентки гигантского червя-паразита длиной 20 сантиметров. Об этом сообщает медицинское учреждение.

По информации медучреждения, у одной из пациенток в печени нашли крупного ленточного червя-паразита. Во взрослом состоянии они обычно обитают в тонком кишечнике у собак, однако в ходе развития им нужны промежуточные хозяева — ими обычно становятся крупный рогатый скот или человек. Отмечается, что женщина как раз занималась псами, от которых с высокой вероятностью и заразилась.

Червь создал себе капсулу в печени пациентки. Со временем паразит начинает оказывать отравляющее и механическое воздействие на организм — у человека могут возникнуть аллергические реакции вплоть до развития анафилактического шока.

Хирурги на протяжении четырех часов удаляли паразита из печени пациентки. Размер капсулы червя составлял около 20 сантиметров. Вмешательство прошло успешно, в данный момент женщина идет на поправку.

Ранее в Нижегородской области спасли мужчину с червем в печени.

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