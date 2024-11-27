«Донстрой» поднял четвертый «парящий» мост на Мосфильмовской улице

Компания «Донстрой» завершила подъем четвертого из шести «парящих» мостов в четвертом квартале ЖК «Событие» на Мосфильмовской улице, сообщает пресс-служба компании.

«Парящие» мосты соединяют второй и третий корпуса здания, а два других, между первым и вторым корпусами, компания планирует установить в 2025 году.

Для подъема «парящих» мостов весом более 50 и 90 тонн компания использует технологию подъема пролета, как для вантовых мостов.

Сначала мост полностью собирают на земле, затем его поднимают с помощью закрепленных в верхних частях башен домкратов.

В компании «Донстрой» отметили, что четвертый квартал ЖК «Событие» состоит из трех 50-этажных зданий, а разработкой проекта занималось архитектурное бюро «Горпроект» совместно с архитектором Филиппом Никандровым.

Напомним, ранее первый «парящий» мост «Донстроя» официально включили в Книгу рекордов России и занесли в реестр рекордов России.