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«Донстрой» поднял четвертый «парящий» мост на Мосфильмовской улице

В столичном ЖК «Событие» установили четвертый «парящий» мост

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«Донстрой»

Компания «Донстрой» завершила подъем четвертого из шести «парящих» мостов в четвертом квартале ЖК «Событие» на Мосфильмовской улице, сообщает пресс-служба компании.

«Парящие» мосты соединяют второй и третий корпуса здания, а два других, между первым и вторым корпусами, компания планирует установить в 2025 году.

Для подъема «парящих» мостов весом более 50 и 90 тонн компания использует технологию подъема пролета, как для вантовых мостов.

Сначала мост полностью собирают на земле, затем его поднимают с помощью закрепленных в верхних частях башен домкратов.

В компании «Донстрой» отметили, что четвертый квартал ЖК «Событие» состоит из трех 50-этажных зданий, а разработкой проекта занималось архитектурное бюро «Горпроект» совместно с архитектором Филиппом Никандровым.

Напомним, ранее первый «парящий» мост «Донстроя» официально включили в Книгу рекордов России и занесли в реестр рекордов России.

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