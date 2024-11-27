Большинство россиян стали жертвами кибермошенников

С кибермошенничеством сталкивались 70% россиян. Об этом сообщили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, которые провели совместное с онлайн-кинотеатром Okko исследование. Эксперты опросили почти 40 тыс. пользователей в преддверии премьеры комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым, герой которого стал жертвой телефонного мошенника.

Согласно исследованию, почти 90% пострадавших от киберпреступников — это пенсионеры и люди пожилого возраста.

Треть опрошенных признались, что они или их близкие лично пострадали от действий кибермошенников. При этом 75% респондентов указали, что в качестве канала связи злоумышленники использовали именно телефонные звонки.

Участники опроса считают, что в основном мошенники охотятся за финансовыми реквизитами и паролями. 39% респондентов отметили, что преступников интересовали номера карт и банковских счетов, 34% сообщили, что правонарушители просили у них логины, коды и пароли, 16% — доступ к личным устройствам, а 11% — паспортные данные.

Большинство опрошенных признались, что при защите от киберпреступников полагаются на собственные силы.

Почти 65% россиян сообщили, что не верят в навыки мошенников, 60% полагают, что им нечего бояться, так как во время общения с аферистами они себя полностью контролируют. Еще 20% признались, что ведут себя всегда осторожно, скачивая файлы, 12% используют двухфакторную защиту, 5% ставят антивирусы и менее 2% часто обновляют программное обеспечение.

Для 15% опрошенных пострадавших ущерб от действий злоумышленников составил более полумиллиона рублей, для 16% — до 500 тыс. рублей, для 10% — до 100 тыс. рублей. У 40% респондентов мошенники забрали до 50 тыс. рублей. Менее 8% россиян заявили о потере суммы до 1 тыс. рублей. При этом 13% опрошенных в качестве урона отметили моральный ущерб.

9 декабря в онлайн-кинотеатре Okko стартует семейный комедийный сериал Михаила Чистова «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли. Герой сериала — простодушный пенсионер, обманутый телефонным мошенником. Но «мамонт», как называют преступники своих доверчивых жертв, не собирается сдаваться и планирует вернуть деньги.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 14 по 21 ноября.

В конце каждого эпизода сериала «Мамонты» появляется QR-код, который ведет на страницу документального триллер-расследования «На крючке: когда звонит мошенник», рассказывающего реальные истории о том, как преступники зарабатывают миллиарды рублей, обманывая граждан.