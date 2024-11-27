Дирижер Мариинского театра рассказал о целях проекта «Зал Зарядье – детям»

Специальный проект «Зал Зарядье – детям» направлен на привлечение новой аудитории и обучение детей основам музыки и культуры. Об этом рассказал скрипач, дирижер, руководитель Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи.

По его словам, Страдивари-ансамбль продолжит проведение концертов для детей, чтобы они смогли насладиться музыкой.

«Я бы очень хотел видеть детей на наших концертах. Нам нужно больше погружать их в культуру и музыку. Совсем скоро дети станут нашей аудиторией. Мы должны сделать так, чтобы они знали, как вести себя в концертном зале, как сюда приходить и как правильно слушать музыку», – приводятся его слова в Telegram-канале Департамента культуры города Москвы.

Отмечается, что Лоренц Настурика-Гершовичи регулярно выступает на сцене Зала Зарядье в качестве солиста оркестра Мариинского театра и Страдивари-ансамбля. Так, весной этого года в программе детского фестиваля «Зарядье» прошел концерт «Страдивари-ансамбль — детям».

В ходе мероприятия детям рассказали о струнных инструментах оркестра, показали разницу в их звучании, а также объяснили, для чего нужен смычок и возможно ли сыграть что-либо без него.