Врач объяснила, как лечить пузырчатку

Пузырчатка является аутоиммунным заболеванием, для которого характерно образование пузырей разного размера на коже и слизистых оболочках рта, носа, глаз и других областей. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Королёвского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова. По ее словам, которые цитирует «Радио 1», болезнь может возникать из-за генетической предрасположенности, либо из-за стресса, приема лекарств, воздействия ультрафиолета или инфекций.

«В основе терапии — применение кортикостероидов системного действия. При их приеме необходимо регулярно контролировать артериальное давление, показатели крови и уровень глюкозы. Снижать дозу гормонов до поддерживающей следует медленно, строго под контролем врача», — подчеркнула Гражданкова.

Она добавила, что лечение прежде всего направлено на прекращение новых пузырей и достижение устойчивой ремиссии.

С 5 по 11 ноября в родильном отделении МУЗ «Городская клиническая больница N8» в городе Саратов было зарегистрировано шесть случаев пузырчатки новорожденных. Роспотребнадзор по данному факту проводит расследование.

Пузырчатка новорожденных — гнойное воспаление кожи у младенцев. Заболевание обычно протекает с повышением температуры тела и тяжелым общим состоянием.

Ранее более 500 человек заболели вирусной пузырчаткой в Монголии.