В США мужчину ограбили, когда он молился, пишет Fox News.

Полиция Оклахомы объявила в розыск троих мужчин из Техаса, подозреваемых в краже $25 тысяч у мужчины, который молился в святилище Блаженного Стэнли Ротера в Оклахома-Сити. Сообщается, что деньги были украдены из автомобиля, пока владелец был занят.

По данным офицеров, подозреваемые следовали за жертвой, проехав на красный свет, чтобы не отставать от мужчины, который даже не заметил слежку. В ордере на арест говорится, что трое мужчин были позже остановлены в Канзасе, где офицер сообщил, что почувствовал запах марихуаны из их автомобиля, но никаких наркотиков у них не нашли, поэтому отпустили.

Сейчас полицейские активно ищут подозреваемых и просят у местных жителей помощи в поисках.

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