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Школьница из-за оскорбления избила четвероклассницу во время перемены в Подмосковье

В Подмосковье школьница избила девочку во время перемены из-за оскорбления

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Подмосковье девятиклассница избила ученицу четвертого класса из-за оскорбления. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 25 ноября в Солнечногорске. Между двумя школьницами, ученицами девятого и четвертого классов, произошел конфликт из-за оскорбления. Ссора переросла в драку, и девятиклассница нанесла девочке удары в живот, а также по ногам и голове. После этого пострадавшая позвонила родителям, но классный руководитель отобрала у нее телефон до конца занятий.

Родители пострадавшей четвероклассницы после уроков приехали в образовательное учреждение, чтобы разобраться в произошедшем, однако, по их словам, там лишь развели руками и заявили, что не могут справиться со старшеклассниками. Мать девочки указала, что школа не оповестила их о случившемся, а также не вызвала ее дочери скорую помощь.

Мать четвероклассницы написала заявление в полицию. При этом родители девятиклассницы также готовятся подать встречное заявление. В региональном министерстве образования указали, что инцидент произошел за пределами школы, а пострадавшая и ее родители не обращались к классному руководителю.

Ранее челябинские подростки пришли с пистолетом домой к школьнику, чтобы вымогать деньги.

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