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В Подмосковье нелегальный мигрант заманил 15-летнюю школьницу домой и изнасиловал

ИА Регнум: в Подмосковье нелегальный мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу

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Depositphotos

В Подмосковье 25-летний нелегальный мигрант заманил к себе домой 15-летнюю школьницу и изнасиловал ее. Об этом со ссылкой на источник сообщает ИА Регнум.

По информации агентства, инцидент произошел в ноябре прошлого года в городе Клин, однако известно об этом стало лишь сейчас. Уроженец Узбекистана, который незаконно находился на территории России и не имел регистрации, заманил школьницу в свою съемную квартиру. Там он совершил изнасилование несовершеннолетней.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Сейчас иностранец находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на текущий момент не уточняются.

Ранее нижегородец надругался над семилетней дочерью, пока его жена рожала.

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