Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще оформлять подписки на музыкальные сервисы

GfK: почти 50% россиян пользуются музыкальными сервисами

close
Shutterstock

Почти 50% россиян в возрасте от 16 до 55 лет пользуются подписками на музыкальные сервисы, и этот уровень продолжает расти, следует из результатов опроса международной исследовательской компании GfK.

По данным компании, в III квартале 2022 года подписками на музыкальные сервисы пользовались 37% жителей российских городов, а спустя год этот показатель увеличился до 42%, а в III квартале 2024 года – 47%.

Также аналитики выяснили, что 72% жителей городов слушают музыку через интернет не менее 1 раза в неделю. Активнее всего музыкальными сервисами пользуются люди в возрасте от 16 до 24 лет.

В GfK отметили, что по итогам III квартала 2024 года Яндекс Музыка стала самым популярным музыкальным сервисом по общему количеству подписчиков (26% жителей городов пользуются подпиской на стриминг). Также 14% россиян пользуются «VK Музыкой», «МТС Музыкой» – 4%, а «Звуком» — 3%.

В исследовании уточнили, что люди в возрасте от 16 до 24 лет чаще всего пользуются Яндекс Музыкой и «VK Музыкой» (18% и 20% соответственно). Россияне в возрасте от 25 до 34 лет составили 42% от общего числа подписчиков «VK Музыки», 33% — Яндекс Музыки, 29% — «Звука», а «МТС Музыки» — 27%.

Опрос проходил в июле-сентябре 2024 года. Всего в нем приняли участие 7200 человек в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в российских городах, включая малые с населением до 100 тыс. человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами