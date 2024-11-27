Россияне стали чаще оформлять подписки на музыкальные сервисы

Почти 50% россиян в возрасте от 16 до 55 лет пользуются подписками на музыкальные сервисы, и этот уровень продолжает расти, следует из результатов опроса международной исследовательской компании GfK.

По данным компании, в III квартале 2022 года подписками на музыкальные сервисы пользовались 37% жителей российских городов, а спустя год этот показатель увеличился до 42%, а в III квартале 2024 года – 47%.

Также аналитики выяснили, что 72% жителей городов слушают музыку через интернет не менее 1 раза в неделю. Активнее всего музыкальными сервисами пользуются люди в возрасте от 16 до 24 лет.

В GfK отметили, что по итогам III квартала 2024 года Яндекс Музыка стала самым популярным музыкальным сервисом по общему количеству подписчиков (26% жителей городов пользуются подпиской на стриминг). Также 14% россиян пользуются «VK Музыкой», «МТС Музыкой» – 4%, а «Звуком» — 3%.

В исследовании уточнили, что люди в возрасте от 16 до 24 лет чаще всего пользуются Яндекс Музыкой и «VK Музыкой» (18% и 20% соответственно). Россияне в возрасте от 25 до 34 лет составили 42% от общего числа подписчиков «VK Музыки», 33% — Яндекс Музыки, 29% — «Звука», а «МТС Музыки» — 27%.

Опрос проходил в июле-сентябре 2024 года. Всего в нем приняли участие 7200 человек в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в российских городах, включая малые с населением до 100 тыс. человек.