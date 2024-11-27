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Депутаты Госдумы предложили упростить получение волонтерами компенсаций за ранения

Депутат Метелев: механизм выплат компенсаций добровольцам должен стать проще

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Александр Гальперин/РИА Новости

Механизм выплат компенсаций получившим травмы или ранения добровольцам должен стать более гибким. Об этом на расширенном совещании по вопросам обеспечения защиты добровольцев, рискующих жизнью и здоровьем, организованном Комитетом Госдумы по молодежной политике, заявил его председатель Артем Метелев.

Парламентарий отметил, что в стране действует закон о компенсациях волонтерам за вред жизни или здоровью, но на деле никто этой мерой поддержки не пользуется.

При этом Артем Метелев отметил, что случаи получения ранений волонтерами и даже их гибели уже были. Особенно высоки риски для тех, кто возит гуманитарные грузы в новые российские регионы или помогает в приграничных областях.

Депутат констатировал, что по закону, если волонтер не зарегистрирован, а просто «решил и поехал помогать» в Донбасс или Курскую область, например, то никаких компенсаций он получить не сможет. Как и если, например, спонтанно, не регистрируясь, решил помочь в эвакуации беженцев и получил в это время ранение.

Артем Метелев считает, что необходимо внести поправки в законодательство, позволяющие учитывать приграничные регионы как фактически живущие в условиях СВО.
Также, по его мнению, чтобы доброволец получил компенсацию, в исключительных случаях при доказанном факте волонтерства, в результате которого человек пострадал, регистрировать его нужно постфактум.

Формулировки парламентарии готовы обсудить с МЧС России, Минобороны и общественными волонтерскими организациями.

На данный момент норма о компенсациях касается добровольцев, помогающих в больницах, участвующих в поисках пропавших без вести и ликвидации ЧС.

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