Депутаты Госдумы предложили упростить получение волонтерами компенсаций за ранения

Механизм выплат компенсаций получившим травмы или ранения добровольцам должен стать более гибким. Об этом на расширенном совещании по вопросам обеспечения защиты добровольцев, рискующих жизнью и здоровьем, организованном Комитетом Госдумы по молодежной политике, заявил его председатель Артем Метелев.

Парламентарий отметил, что в стране действует закон о компенсациях волонтерам за вред жизни или здоровью, но на деле никто этой мерой поддержки не пользуется.

При этом Артем Метелев отметил, что случаи получения ранений волонтерами и даже их гибели уже были. Особенно высоки риски для тех, кто возит гуманитарные грузы в новые российские регионы или помогает в приграничных областях.

Депутат констатировал, что по закону, если волонтер не зарегистрирован, а просто «решил и поехал помогать» в Донбасс или Курскую область, например, то никаких компенсаций он получить не сможет. Как и если, например, спонтанно, не регистрируясь, решил помочь в эвакуации беженцев и получил в это время ранение.

Артем Метелев считает, что необходимо внести поправки в законодательство, позволяющие учитывать приграничные регионы как фактически живущие в условиях СВО.

Также, по его мнению, чтобы доброволец получил компенсацию, в исключительных случаях при доказанном факте волонтерства, в результате которого человек пострадал, регистрировать его нужно постфактум.

Формулировки парламентарии готовы обсудить с МЧС России, Минобороны и общественными волонтерскими организациями.

На данный момент норма о компенсациях касается добровольцев, помогающих в больницах, участвующих в поисках пропавших без вести и ликвидации ЧС.