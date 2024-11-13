Опрос показал, что половина россиян не была за границей три года

Внутренний туризм предпочитают 67,2% жителей России, свыше половины из них не были за границей в течение трех лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса «Альфастрахования».

«67,2% жителей России предпочитают внутренний туризм. 54% из них за последние три года не выезжали за ее пределы, потому что планируют отпуска только в других регионах», — отмечается в исследовании.

В этом году успели отдохнуть уже 76,4% опрошенных. Российскими прибрежными зонами заинтересовались 37,3% респондентов (лидируют Сочи — 81,2%). Городской туризм выбрали 29,4% участников опроса (в лидерах Санкт-Петербург и Москва).

Итоги исследования показали, что почти половина респондентов, 47%, интересуются природой и гастрономией Дальнего Востока, а 25,4% опрошенных выбирают для путешествий Алтай и Алтайский край. Кроме того, 22,6% участников опроса в качестве туристического направления выбрали горы Дагестана, пять вершин в Железноводске и Архыз.

В июле Госдума приняла закон о введении туристического налога в России. Он представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. При этом налог является местным. Это означает, что муниципалитеты сами определяют необходимость его введения, а также самостоятельно устанавливают ставки. Так, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон.

Ранее стало известно, куда отправятся россияне на новогодних праздниках.