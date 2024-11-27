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Завхоз школы попала в больницу с переломом позвоночника после конфликта с учеником

В Оренбуржье школьник толкнул завхоза школы, у женщины сломан позвоночник

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В Оренбургской области разборки школьника с завхозом закончились для последней больничной койкой. Об этом сообщает местное издание Orenday.

Инцидент произошел в середине ноября в одной из школ Оренбургского района, ученик толкнул 67-летнего завхоза, после чего женщина упала и сильно ударилась головой и спиной. Подняться самостоятельно пенсионерка уже не смогла. От вызова скорой в школу работница отказалась, но на следующий день, как рассказали в региональном управлении образования, она сама обратилась в областную больницу. Там ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. На данный момент тяжесть ущерба здоровью сотрудницы школы не определена, заключение будет подготовлено бюро судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в пресс-службе администрации района.

В инциденте разбирается Государственная инспекция труда.

Ранее в Зауралье учителя, пострадавшие от травли школьников, подали иск к их родителям.

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