Завхоз школы попала в больницу с переломом позвоночника после конфликта с учеником

В Оренбургской области разборки школьника с завхозом закончились для последней больничной койкой. Об этом сообщает местное издание Orenday.

Инцидент произошел в середине ноября в одной из школ Оренбургского района, ученик толкнул 67-летнего завхоза, после чего женщина упала и сильно ударилась головой и спиной. Подняться самостоятельно пенсионерка уже не смогла. От вызова скорой в школу работница отказалась, но на следующий день, как рассказали в региональном управлении образования, она сама обратилась в областную больницу. Там ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. На данный момент тяжесть ущерба здоровью сотрудницы школы не определена, заключение будет подготовлено бюро судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в пресс-службе администрации района.

В инциденте разбирается Государственная инспекция труда.

Ранее в Зауралье учителя, пострадавшие от травли школьников, подали иск к их родителям.